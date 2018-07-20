Помпео рассказал о необходимости санкций для денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что для денуклеаризации необходимо продолжить санкционное давление на КНДР . Об этом сообщает РИА «Новости».

"Президент Трамп по-прежнему оптимистично настроен в отношении перспектив денуклеаризации Северной Кореи. Я тоже… Но для этого понадобится полномасштабное введение санкций", — отметил Помпео.

Ранее глава национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что денуклеаризацию Корейского полуострова можно провести за год. Также ранее сообщалось, что Помпео заподозрил КНДР в использовании секретного объекта для обогащения урана.