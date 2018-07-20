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Помпео рассказал о необходимости санкций для денуклеаризации КНДР
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Помпео рассказал о необходимости санкций для денуклеаризации КНДР 

Газета.Ru 1 час назад
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что для денуклеаризации необходимо продолжить санкционное давление на КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам госсекретаря, лидер КНДР Ким Чен Ын должен выполнить обещания, данные президенту США Дональду Трампу на встрече в Сингапуре.
"Президент Трамп по-прежнему оптимистично настроен в отношении перспектив денуклеаризации Северной Кореи. Я тоже… Но для этого понадобится полномасштабное введение санкций", — отметил Помпео.
Ранее глава национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что денуклеаризацию Корейского полуострова можно провести за год. Также ранее сообщалось, что Помпео заподозрил КНДР в использовании секретного объекта для обогащения урана.
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