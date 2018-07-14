Ещё
Путин и Эрдоган по телефону обсудили урегулирование ситуации в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин и Эрдоган по телефону обсудили урегулирование ситуации в Сирии 

РИА Новости 8 минут назад
ПУТИН И ЭРДОГАН В ТЕЛЕФОННОМ РАЗГОВОРЕ ОБСУДИЛИ СОВМЕСТНЫЕ ШАГИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В СИРИИ — КРЕМЛЬ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина не захотели видеть в Париже257
Сердюков женился на Васильевой459
Жестокое убийство армянина шокировало Тбилиси109
Медведев заставил правительство снять галстуки123
Европа нашла инновационный способ борьбы с раком5
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение