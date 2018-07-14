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Путин и Эрдоган в ходе переговоров обсудили совместные шаги по урегулированию в Сирии
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Путин и Эрдоган в ходе переговоров обсудили совместные шаги по урегулированию в Сирии 

ТАСС 6 минут назад
Путин и Эрдоган в ходе телефонных переговоров уделили особое внимание совместным шагам по урегулированию в Сирии — Кремль.
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