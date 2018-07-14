Рухани заявил о безуспешности «заговоров» США

Президент Ирана Хасан Рухани рассказал о безуспешности «заговоров» США против его страны.
Об этом сообщает «Синьхуа».
«США потерпят неудачу в своих новых заговорах», — сказал он, имея в виду американские санкции против Ирана.
Вместе с этим Рухани добавил, что Тегеран продолжит своё взаимодействие с дружественными правительствами.
8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, отметив, что он намерен ввести санкции против Ирана.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.