На Украине опасаются, что США отменят санкции против России 

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что существует «риск» отмены антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов. «Санкции это инструмент давления, который использовала Европа и Америка. Сейчас риск в том, что Путин с Трампом могут договориться о снятии санкций, таким образом поставив Европу в странное и неприемлемое для нее положение», — заявил политик в эфире телеканала NewsOne.
Кроме того Сергей Лещенко считает, что Украине нужно повышать свою репутацию. Это, по его мнению, необходимо, чтобы защита интересов «незалежной» «не вызывала стыда» у международных партнеров. «Потому что, защищая Украину, каждая страна чем-то жертвует. Украина должна быть симпатичным партнером для больших стран, чтобы с ней было не стыдно иметь дело», — добавил Лещенко.
Ранее «СП» сообщала, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе встречи в Хельсинки обсудили ситуацию на Украине. «При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», — сказал Путин.
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