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На Украине опасаются, что США отменят санкции против России
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На Украине опасаются, что США отменят санкции против России 

Свободная пресса 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что существует «риск» отмены антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов. «Санкции это инструмент давления, который использовала Европа и Америка. Сейчас риск в том, что Путин с Трампом могут договориться о снятии санкций, таким образом поставив Европу в странное и неприемлемое для нее положение», — заявил политик в эфире телеканала NewsOne.
Кроме того Сергей Лещенко считает, что Украине нужно повышать свою репутацию. Это, по его мнению, необходимо, чтобы защита интересов «незалежной» «не вызывала стыда» у международных партнеров. «Потому что, защищая Украину, каждая страна чем-то жертвует. Украина должна быть симпатичным партнером для больших стран, чтобы с ней было не стыдно иметь дело», — добавил Лещенко.
Ранее «СП» сообщала, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе встречи в Хельсинки обсудили ситуацию на Украине. «При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», — сказал Путин.
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