В МИД удивлены широким обсуждением заявлений Трампа по НАТО

"Господин Трамп высказывал свое отношение к альянсу и обеспокоенность в том числе финансовой стороной вопроса задолго до того, как стал не только президентом США, но и кандидатом в президенты США", — сказал представитель МИД РФ в ходе брифинга.

"Ничего нового, странного или удивительного нет. Единственное, что удивляет по-настоящему, это то, что именно сейчас все восприняли эти заявления как-то с удивлением, этим заявлениям много-много лет", — отметила она.

Саммит НАТО в Брюсселе проходит на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.

Накануне саммита Трамп активно размещал сообщения в Twitter с критикой союзников по НАТО, выражая недовольство тем, что США обеспечивают защиту союзникам по альянсу из числа стран ЕС при сохранении торгового дефицита с ними. Требование Вашингтона к союзникам увеличить расходы на оборону и довести их в ближайшее время до оговоренных 2% ВВП стало с первых часов саммита одной из самых острых тем.

В ходе саммита стран НАТО Трамп предложил партнерам по альянсу увеличить расходы на оборону с 2% до 4%.