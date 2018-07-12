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В МИД удивлены широким обсуждением заявлений Трампа по НАТО
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В МИД удивлены широким обсуждением заявлений Трампа по НАТО 

РИА Новости 12 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Москва удивлена широким обсуждением заявлений президента США Дональда Трампа по НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что американский лидер лишь высказал свою многолетнюю позицию.
"Господин Трамп высказывал свое отношение к альянсу и обеспокоенность в том числе финансовой стороной вопроса задолго до того, как стал не только президентом США, но и кандидатом в президенты США", — сказал представитель МИД РФ в ходе брифинга.
"Ничего нового, странного или удивительного нет. Единственное, что удивляет по-настоящему, это то, что именно сейчас все восприняли эти заявления как-то с удивлением, этим заявлениям много-много лет", — отметила она.
Саммит НАТО в Брюсселе проходит на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.
Накануне саммита Трамп активно размещал сообщения в Twitter с критикой союзников по НАТО, выражая недовольство тем, что США обеспечивают защиту союзникам по альянсу из числа стран ЕС при сохранении торгового дефицита с ними. Требование Вашингтона к союзникам увеличить расходы на оборону и довести их в ближайшее время до оговоренных 2% ВВП стало с первых часов саммита одной из самых острых тем.
В ходе саммита стран НАТО Трамп предложил партнерам по альянсу увеличить расходы на оборону с 2% до 4%.
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