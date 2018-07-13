Песков анонсировал пресс-конференцию Путина и Трампа 

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков анонсировал пресс-конференцию по результатам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что совместно коммюнике не является обязательным атрибутом встречи.
"Совместная пресс-конференция двух президентов будет. И нет, совместное коммюнике не является обязательным атрибутом подобных встреч. Заявления по итогам саммита будут сделаны непосредственно двумя президентами", — сказал Песков.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.