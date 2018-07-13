Ещё
Песков анонсировал пресс-конференцию Путина и Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков анонсировал пресс-конференцию Путина и Трампа 

Газета.Ru 13 июля 2018
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков анонсировал пресс-конференцию по результатам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что совместно коммюнике не является обязательным атрибутом встречи.
"Совместная пресс-конференция двух президентов будет. И нет, совместное коммюнике не является обязательным атрибутом подобных встреч. Заявления по итогам саммита будут сделаны непосредственно двумя президентами", — сказал Песков.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.
Ранее сообщалось, что Финляндия вводит временный контроль на внутренних границах с ЕС, чтобы усилить безопасность перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru: последние новости
Трамп снова пожаловался на отсутствие внимания со стороны СМИ Лавров прокомментировал заявления США о "Северном потоке - 2" Экс-глава МВД Украины рассказал, как "вернуть" Крым
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно342
Израиль сбил российский беспилотник423
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву41
«Она умирает». Врачи отказались лечить пенсионерку179
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение