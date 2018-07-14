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Трамп выразил соболезнования из-за наводнения в Японии
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Трамп выразил соболезнования из-за наводнения в Японии 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования из-за наводнения в Японии, в результате которого погибли более 200 человек. Об этом он написал в своем твиттере.
Трамп написал сообщение в ответ на твит на японском языке премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который сообщил о посещении мест стихийного бедствия.
"Наши молитвы с теми, кто пострадал от наводнения в Японии. Мы приветствуем усилия по спасению и выражаем соболезнования всем, кто пострадал или потерял близких", — написал Трамп.
По последним данным, жертвами наводнения в юго-западных и центральных районах Японии стали 209 человек, еще один пострадавший находится в критическом состоянии.
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