Французские вертолеты усилят сектор безопасности Украины, заявил Порошенко

Ранее в субботу пресс-служба кабмина сообщила, что правительство Украины и компания Airbus Helicopters подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд госслужбы по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, нацгвардии и пограничной службы.

По данным пресс-службы президента, Порошенко накануне подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Украины и Франции об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты на Украине».

"Поставка французских вертолетов усилит операционные возможности сектора безопасности Украины… Сумма, выделяемая на этот контракт, является очень значительной, и мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов могла бы пойти для вооруженных сил Украины", — цитирует Порошенко пресс-служба.