Пушков назвал обвинения США в адрес России «домашней заготовкой» против Трампа

Как они топорно работают. Даже смешно.

— ☆Mitya☆? © (@dimonvasilek201) July 13, 2018

«Новые обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США — «домашняя заготовка» противников Трампа под самый саммит с Путиным. Задача очевидна — испортить атмосферу встречи и держать Трампа «на крючке», — убежден сенатор.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает российского коллегу своим врагом. В то же время, американский лидер назвал Путина конкурентом, — передает Газета.ru.

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