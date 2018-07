Трамп выступил с упреками в адрес Обамы

Президент США Дональд Трамп упрекнул своего предшественника Барака Обаму в бездействии в отношении 12 россиян, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы.

"Почему они ничего не сделали с этим, особенно когда сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР в сентябре, перед выборами?", — написал Трамп в субботу в своем Twitter.

The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn’t they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2018 г.

Ранее заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что американские власти предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России . Их обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США , Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон , а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

Со своей стороны заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высказал мнение о том, что предъявление обвинений россиянам вмешательстве в американские выборы в преддверии саммита президентов России и США — это попытка мотивировать Трампа выстраивать наиболее острую переговорную позицию, которая не привела бы к позитивным результатам.