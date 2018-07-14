Ещё
Глава МИД ФРГ считает, что увеличение военных расходов до 4% ВВП не сделает мир безопаснее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД ФРГ считает, что увеличение военных расходов до 4% ВВП не сделает мир безопаснее 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Увеличение странами НАТО военных расходов до 4% от их ВВП не сделало бы мир безопаснее. Такое мнение высказал в субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы знаем, что мир и безопасность не даются даром, но 4% ВВП расходов на оборону не сделали бы наш мир безопаснее", — написал он в сети микроблогов Twitter. «Вместо этого нам нужно снова добиться большего уважения к правилам и международному порядку», — подчеркнул Маас.
11 июля по итогам первого дня саммита НАТО в Брюсселе были утверждены национальные планы стран — членов блока (без учета США) по увеличению своих военных расходов к 2024 году на общую сумму $266 млрд Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что те не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Он потребовал от всех стран — участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП.
Во время выступления на саммите Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.
ТАСС: последние новости
Газета Politico назвала состав делегации США на саммите в Хельсинки Басурин: армия ДНР в 2018 году отразила около десяти попыток прорыва украинских войск Трамп: США тратят десятки миллиардов долларов на защиту Европы от РФ, теряя в торговле
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перед трибуной Макрона произошел инцидент66
Российскую актрису увезли с ожогами половины тела81
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю55
Волочковой бросили вызов17
Сеул выразил протест Москве209
Видео
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
04:37
Охране Трампа и Путина позавидует Джеймс Бонд
В мире
00:59
Королеву красоты засняли с Тарасовым
Шоу-бизнес
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
02:28
В Сети высмеяли «выступление» Порошенко
В мире Украина
00:12
Полицейские ворвались в «Башню Трампа»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение