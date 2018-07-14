Роухани рассказал об «изоляции» США

Отмечается, что президент Ирана имел в виду протесты, которые прошли в Великобритании на фоне визита Трампа. Он отметил, что США стали изолированы даже среди собственных союзников.

"Сегодня мы находимся в условиях, когда Соединенные Штаты более изолированы, чем когда-либо, из-за их санкций. Незаконные действия Америки … изолировали ее даже среди своих союзников, как мы только что видели", — заявил Роухани.