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Роухани рассказал об «изоляции» США
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Роухани рассказал об «изоляции» США 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Iranian Presidency/AP
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США более изолированы, чем когда-либо, сообщает Reuters со ссылкой на выступление президента на иранском государственном телевидении.
Отмечается, что президент Ирана имел в виду протесты, которые прошли в Великобритании на фоне визита Трампа. Он отметил, что США стали изолированы даже среди собственных союзников.
"Сегодня мы находимся в условиях, когда Соединенные Штаты более изолированы, чем когда-либо, из-за их санкций. Незаконные действия Америки … изолировали ее даже среди своих союзников, как мы только что видели", — заявил Роухани.
Ранее сообщалось, что Китай призвал вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки.
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