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Помпео отметил прогресс в переговорах с Мексикой по НАФТА
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Помпео отметил прогресс в переговорах с Мексикой по НАФТА 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: Reuters
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В результате переговоров с властями Мексики по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) был достигнут значительный прогресс, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Televisa, опубликованному на сайте госдепартамента США.
Ранее сообщалось, что в пятницу высокопоставленная делегация США во главе с госсекретарем Майком Помпео прибыла в столицу Мексики. Помпео провел встречу с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето и главой МИД Мексики Луисом Видегараем. Кроме того, прошли переговоры с победителем президентских выборов Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (вступит в должность с 1 декабря).
"Был достигнут значительный прогресс, и обе мои встречи, как с президентом Пеньей Ньето, так и с избранным президентом Обрадором, каждый из них дал понять, что приоритетом для них является решение остающихся нерешенных вопросов, заключение соглашения", — заявил Помпео.
США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации североамериканской зоны свободной торговли, которую американский президент Дональд Трамп считает невыгодной для США и из которой он неоднократно грозил выйти.
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