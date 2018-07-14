Помпео отметил прогресс в переговорах с Мексикой по НАФТА

Ранее сообщалось, что в пятницу высокопоставленная делегация США во главе с госсекретарем Майком Помпео прибыла в столицу Мексики. Помпео провел встречу с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето и главой МИД Мексики Луисом Видегараем. Кроме того, прошли переговоры с победителем президентских выборов Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (вступит в должность с 1 декабря).

"Был достигнут значительный прогресс, и обе мои встречи, как с президентом Пеньей Ньето, так и с избранным президентом Обрадором, каждый из них дал понять, что приоритетом для них является решение остающихся нерешенных вопросов, заключение соглашения", — заявил Помпео.