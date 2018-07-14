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Ушаков: военные России и США наладили оперативные каналы связи по Сирии
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Ушаков: военные России и США наладили оперативные каналы связи по Сирии 

RT на русском 2 часа назад
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о сотрудничестве российских и американских военнослужащих, которое позволяет избегать опасных инцидентов в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я могу отметить, что российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимной координации, они наладили оперативные каналы связи, и именно это позволило и позволяет не допускать опасных инцидентов и каких-то непреднамеренных ситуаций на поле боя, в воздухе и на земле. Это очень важно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что не может возникнуть никаких столкновений между военными России и США в Сирии.
RT на русском: последние новости
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