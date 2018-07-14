Лавров заявил о готовности России обсуждать с США вопросы кибербезопасности

"В последнее время были сигналы, что США готовы возобновить эти попытки, и мы были бы готовы обсудить любые вопросы кибербезопасности, которые вызывают обеспокоенность у США", — сказал Лавров.

Сенатор США Джон Тьюн, посетивший Россию в составе американской парламентской делегации в конце июня, заявил, что сотрудничество двух стран по кибербезопасности требует разбора темы предполагаемого «вмешательства» РФ в американские выборы.