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Пушков прокомментировал новые обвинения США в адрес России
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Пушков прокомментировал новые обвинения США в адрес России 

Газета.Ru 19 часов назад
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал новые обвинения со стороны США в адрес России по делу о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы.
"Все продумано, все подготовлено, все идет по плану — плану продолжения новой «холодной войны», — написал Пушков.
По его словам, в сенате США американского лидера Дональда Трампа призывают отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за новых обвинений по делу о «вмешательстве».
Он также подчеркнул, что теперь в США «будет развернута страшная истерика».
Ранее сообщалось, что МИД России прокомментировал новые обвинения США.
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