Ещё
Трамп пригрозил вывести США из НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пригрозил вывести США из НАТО 

Карельские вести 12 июля 2018
Фото: Карельские вести
Даже без разрешения Конгресса
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что в случае необходимости выведет США из НАТО. При этом он подчеркнул, что сможет сделать это и без согласия Конгресса.
Об угрозах Трампа вывести США из НАТО первой сообщило издание Politico.
Однако ТАСС сообщает со ссылкой на дипломатические источники, что Трамп действительно устроил агрессивную перепалку, требуя, чтобы обсудить вопрос финансирования альянса. Однако выходом из НАТО не угрожал.
Ранее Трамп обрушился с резкой критикой на партнеров по НАТО, обвинив их в нежелании увеличивать финансирование военно-политического блока, из-за чего основные траты на содержание вынужден нести Вашингтон.
В свою очередь бывший посол США в России Майкл Макфол уже обвинил Трампа в том, что тот нанес ущерб НАТО больше, чем СССР и Россия вместе взятые.
Карельские вести: последние новости
Меланью и Трампа назвали «красавицей и чудовищем» из-за платья первой леди Порошенко рассчитывает поговорить с Трампом в Брюсселе Трампа возмутили получаемые Россией «трубопроводные доллары»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны37
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО28
Бледанс показала знойное фото4
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека82
Тадж-Махал пригрозили снести7
Видео
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение