Трамп пригрозил вывести США из НАТО

Даже без разрешения Конгресса

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что в случае необходимости выведет США из НАТО . При этом он подчеркнул, что сможет сделать это и без согласия Конгресса.

Об угрозах Трампа вывести США из НАТО первой сообщило издание Politico.

Однако ТАСС сообщает со ссылкой на дипломатические источники, что Трамп действительно устроил агрессивную перепалку, требуя, чтобы обсудить вопрос финансирования альянса. Однако выходом из НАТО не угрожал.

Ранее Трамп обрушился с резкой критикой на партнеров по НАТО, обвинив их в нежелании увеличивать финансирование военно-политического блока, из-за чего основные траты на содержание вынужден нести Вашингтон.