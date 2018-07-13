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В МИД назвали «постыдными» новые обвинения США в адрес России
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В МИД назвали «постыдными» новые обвинения США в адрес России 

Газета.Ru 4 часа назад
Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения 12 россиянам, которых назвали сотрудниками Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации, чтобы воскресить «старую утку о мнимом вмешательстве России в американские президентские выборы», говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
"Вызывает сожаление, что в Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам. Остается вопрос: как долго там будут продолжать ломать эту постыдную комедию, позорящую США. Ведь рано или поздно ее инициаторам придется отвечать за ущерб, который они из своих узкокорыстных интересов причинили и продолжают причинять американской демократии, подрывая доверие к ней", — говорится в тексте официального комментария.
В министерстве также выразили уверенность в том, что целью новых обвинений является ухудшение атмосферы перед саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки.
Ранее сообщалось, что в США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 разведчикам.
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