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Песков: слово «торг» неуместно по отношению к саммиту Путина и Трампа
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Песков: слово «торг» неуместно по отношению к саммиту Путина и Трампа 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на проявление зачатков политической воли с целью нормализации отношений между США и Россией во время встречи лидеров двух стран, передает RT.
"Нет, слово «торг» здесь абсолютно не уместно, здесь, скорее, речь пойдет о сопоставлении позиций, о разъяснении позиций друг другу, чтобы подтвердить или развеять опасения друг друга по ряду вопросов. Вы знаете, что отношения находятся в плачевном состоянии, и вы знаете, что Россия не была инициатором вот такого обрушения всего комплекса наших отношений. Мы надеемся, что хоть какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношении будут проявлены", — сказал Песков.
Он также отметил, что Россия «не была инициатором вот такого обрушения всего комплекса наших отношений».
Ранее Песков заявил об отсутствии у российской стороны «розовых очков» относительно позиции президента США Дональда Трампа по Крыму.
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