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Названо время саммита России и США
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Названо время саммита России и США 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки в понедельник, 16 июля, в 13:00 по московскому времени.
«Запланировано, что мы начнём в 13:00 в Президентском дворце. Сколько президенты отведут времени на общение по итогам, мы не знаем, но никаких лимитов нет, по крайней мере с нашей стороны. Затем пройдёт рабочий ланч с участием делегаций», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Ушаков также уточнил, что в состав делегаций на саммит России и США пока входят только министры иностранных дел.
По его словам, Путин и Трамп в ходе саммита намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе сирийский вопрос.
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