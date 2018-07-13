Названо время саммита России и США

«Запланировано, что мы начнём в 13:00 в Президентском дворце. Сколько президенты отведут времени на общение по итогам, мы не знаем, но никаких лимитов нет, по крайней мере с нашей стороны. Затем пройдёт рабочий ланч с участием делегаций», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Ушаков также уточнил, что в состав делегаций на саммит России США пока входят только министры иностранных дел.

По его словам, Путин и Трамп в ходе саммита намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе сирийский вопрос.