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В США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 сотрудникам ГРУ
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В США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 сотрудникам ГРУ 

Свободная пресса 2 часа назад
Большое жюри США предъявило обвинение 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы американского президента.
Их обвиняют во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По словам заместителя главы Минюста США Рода Розенстайна, указанные должностные лица устанавливали программное обеспечение, чтобы шпионить за пользователями.
При это он подчеркнул, что нет свидетельств того, что хакерская атака повлияла на результат выборов.
Розенстайн также рассказал журналистам, что ранее на этой неделе сообщил об обвинениях в отношении представителей российских разведслужб президенту США Дональду Трампу.
Напомним, в ходе предвыборной кампании 2016 года некие хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Позже секретные документы, которые предназначались для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе.
В Демократической партии убеждены, что это стало решающим фактором, который не позволил Клинтон станет президентом США.
Американские спецслужбы бездоказательно продолжают обвинять в хакерской атаке Россию. Москва эти обвинения отвергает.
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