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Россия и США должны вместе противостоять терроризму, заявил Ушаков
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Россия и США должны вместе противостоять терроризму, заявил Ушаков 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия и США могут вместе противодействовать кризисам и угрозам, с которыми сталкиваются, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"И Россия, и США сейчас сталкиваются с новыми угрозами — угрозами во многом сходного характера. Это и нарастание сложностей в мировой экономике, это и глобальный кризис, распространение терроризма и радикального исламизма. То есть в таких условиях наши государства, как нам представляется, могли бы, более того, должны совместно работать, совместно противодействовать этим общим сложным вызовам", — заявил он журналистам в преддверии саммита лидеров РФ и США, который состоится в понедельник в Хельсинки.
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