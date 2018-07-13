Россия считает Трампа партнером, заявил Ушаков

"Трамп упоминал, что он рассматривает Путина как соперника, я бы сказал, что мы рассматриваем Трампа как партнера по переговорам, которые, надеюсь, получат дальнейшее продолжение", — сказал Ушаков журналистам.