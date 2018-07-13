Россия считает Трампа партнером, заявил Ушаков 

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия рассматривает президента США Дональда Трампа как партнера, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя слова американского лидера, назвавшего Владимира Путина соперником.
"Трамп упоминал, что он рассматривает Путина как соперника, я бы сказал, что мы рассматриваем Трампа как партнера по переговорам, которые, надеюсь, получат дальнейшее продолжение", — сказал Ушаков журналистам.
Ранее на пресс-конференции в Брюсселе Трамп заявлял, что воспринимает Путина не как врага, а как соперника, но однажды, возможно, он станет другом.