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Ушаков назвал центральную тему саммита России и США
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Ушаков назвал центральную тему саммита России и США 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Центральной темой саммита Россия — США в Хельсинки станет текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. Центральной темой разговора, разумеется, будут текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений", — рассказал Ушаков журналистам на брифинге в преддверии переговоров президентов России и США.
Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.
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