Ушаков рассказал о сотрудничестве с США по Сирии

"Я могу отметить, что российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимной координации, они наладили оперативные каналы связи, и именно это позволило и позволяет не допускать опасных инцидентов и каких-то непреднамеренных ситуаций на поле боя, в воздухе и на земле. Это очень важно", — сказал журналистам Ушаков, говоря о взаимодействии в Сирии.

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