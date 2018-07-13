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Трамп проинформирован о новых обвинениях по «российскому делу»
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Трамп проинформирован о новых обвинениях по «российскому делу» 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Reuters
Заместитель министра юстиции США Род Розенстайн заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проинформирован о новых обвинениях по «российскому делу», сообщает Reuters.
По словам Розенстайна, Трампу сообщили об этом ранее на этой неделе.
13 июля в США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 разведчикам во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.
Россия неоднократно отрицала вмешательство в американские президентские выборы и сговор Москвы с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.
Трамп в настоящее время находится в официальным визитом в Великобритании.
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