Трамп проинформирован о новых обвинениях по «российскому делу»

По словам Розенстайна, Трампу сообщили об этом ранее на этой неделе.

13 июля в США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 разведчикам во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон , а также Демократической партии США

Россия неоднократно отрицала вмешательство в американские президентские выборы и сговор Москвы с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.