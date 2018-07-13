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Американские власти выдвинули обвинения против 12 сотрудников российских спецслужб
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Американские власти выдвинули обвинения против 12 сотрудников российских спецслужб 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Власти США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году. Об этом объявил в пятницу первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, передает ТАСС.
По его словам, «обвинения выдвинуты в адрес 12 граждан России за совершение федеральных преступлений, направленных на то, чтобы вмешаться в ход президентских выборов [в США] 2016 года».
«Все 12 обвиняемых являются членами ГРУ — разведывательного ведомства Российской Федерации, Главного разведывательного управления российских Вооруженных сил», — утверждал Розенстайн. Нынешнее название ГРУ — Главное управление Генерального штаба ВС России.
Согласно изложенной Розенстайном информации, спецслужбы США инкриминируют обвиняемым создание интернет-персоны Guccifer 2.0, а также сайта DCLeaks.
В минюсте добавили, что президент США Дональд Трамп проинформирован о выдвижении новых обвинений против российских граждан.
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