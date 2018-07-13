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США выдвинули новые обвинения против сотрудников российский спецслужб
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США выдвинули новые обвинения против сотрудников российский спецслужб 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. США ВЫДВИНУЛИ НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ 12 СОТРУДНИКОВ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ В РАМКАХ ПРОВОДИМОГО СПЕЦПРОКУРОРОМ МЮЛЛЕРОМ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО РФ — МИНЮСТ
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