Трамп рассказал о сделанной Россией и Германией «чудовищной ошибке» 

Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство «Северного потока-2» является чудовищной ошибкой, и обвинил Германию в предоставлении России доминирования на рынке энергоносителей ФРГ.
Трамп сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель не может думать о стремлении к миру, когда на ее страну кто-то будет оказывать такое влияние, сообщает РИА «Новости».
«Для меня это огромная трагедия. Думаю, что это ужасная вещь, которая была сделана, когда ты направляешь миллиарды, миллиарды долларов в Россию из Германии в то время, когда мы пытаемся сделать что-то вместе, достичь, в частности мира на земле. Я думаю, это чудовищная вещь, которую делает Германия. Я думаю, что это чудовищная ошибка», — сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Ранее Трамп уже критиковал Меркель за сделку по строительству газопровода. По его словам, Германия хочет защититься от России, но при этом платит ей миллиарды долларов за газ и нефть. В ответ Ангела Меркель на саммите НАТО отвергла критику Трампа и указала, что Германия проводи самостоятельную политику.