Эксперт о критике Brexit: Трамп против многосторонних союзов

Англия хочет одной ногой стоять в Евросоюзе , другой ногой выйти за его пределы и стоять одновременно и там и там. Трампа такой вариант не устраивает в выстраивании перспективы торгово-экономических отношений с Великобританией, так как это будет означать, что свободная торговля с Соединенными Штатами будет соответственным образом выходить на Европейский Союз, то есть страны Евросоюза смогут через Великобританию получать без пошлины те товары, которые официально попадают под эти ограничения», — рассказал эксперт.

Он так же отметил, что это все очень напоминает ситуацию России Украины и Евросоюза, когда Украина решила заключить договор об ассоциации с Евросоюзом, при этом у России были особые торговые отношения с Украиной, и Евросоюз через Украину получал «огромное окно» Российский рынок, но Россию при этом не согласились допускать до переговоров.

«С Великобританией примерно та же ситуация. Трамп против всяких многосторонних союзов. Он считает, что если уж Великобритания выходит из Евросоюза, то она должна выходить полностью, если она не выходит — торгово-экономические отношения Соединенными Штатами будут другими», — подытожил эксперт.

Ранее News.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп предупредил о последствиях реализации смягчённого плана выхода страны из Евросоюза.