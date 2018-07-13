Евросоюз продолжит обсуждать «Северный поток — 2», заявила Мэй

Брюсселе , где проходил саммит НАТО , лидер США Дональд Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он считает совершенно неприемлемым, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод ("Северный поток-2"), тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина.

"В ЕС будет обсуждение вопроса о «Северном потоке», мы говорим с другими странами в ЕС… Посмотрим, что будет от ЕС. И надо помнить, что мы в ЕС до 29 марта 2019 года, а потом уходим", — сказала Мэй на совместной с Трампом пресс-конференции, отметив, что ранее президент США изложил свои соображения, а канцлер Германии — свои, и что обсуждение продолжается.