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Евросоюз продолжит обсуждать «Северный поток — 2», заявила Мэй
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Евросоюз продолжит обсуждать «Северный поток — 2», заявила Мэй 

РИА Новости 3 часа назад
ЛОНДОН, 13 июл — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вопрос о трубопроводе «Северный поток-2» обсуждается и будет обсуждаться в ЕС, и Соединенное Королевство принимает активное участие в этих переговорах.
В Брюсселе, где проходил саммит НАТО, лидер США Дональд Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он считает совершенно неприемлемым, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод ("Северный поток-2"), тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина.
"В ЕС будет обсуждение вопроса о «Северном потоке», мы говорим с другими странами в ЕС… Посмотрим, что будет от ЕС. И надо помнить, что мы в ЕС до 29 марта 2019 года, а потом уходим", — сказала Мэй на совместной с Трампом пресс-конференции, отметив, что ранее президент США изложил свои соображения, а канцлер Германии — свои, и что обсуждение продолжается.
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