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Сергей Белашко пояснил, почему НАТО сейчас не до Украины
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Сергей Белашко пояснил, почему НАТО сейчас не до Украины 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: Украина.ру
Украинский вопрос в повестке НАТО занимает —надцатое место и выходит на первый план только в связи с вопросами, касающимися членов альянса и его будущего. Ведь есть серьезные расхождения между США и их европейскими партнерами, в первую очередь Германией, по поводу финансирования, целеполагания и функций НАТО. Это было озвучено президентом США Дональдом Трампом на встрече с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Лтбо партнеры по НАТО выработают общие взгляды на развитие Альянса, либо наступит кризис. И тогда возникнут разные варианты его решения, вплоть до выхода Штатов из организации в одностороннем порядке. Но может выйти и Германия, попросив США освободить место в Рамштайне — самой большой базе американцев в Европе. Это создаст большие инфраструктурные проблемы для американской армии в Европе и не только, поскольку Рамштайн — это перевалочный пункт для транспортировки солдат и вооружения на Ближний Восток.
«Так что Украина во всех этих темах предкризисных отношений проходит лишь фоном, для НАТО это периферийный вопрос. Украина упоминалась только в контексте российской угрозы. Причем в качестве основного фактора упоминалась не она, а газопровод «Северный поток-2». Именно о нем Трамп сказал: мы, значит, обеспечиваем безопасность Германии, вкладываем в это многие миллиарды долларов. В то же время Германия из-под нашего зонтика безопасности вкладывает миллиарды в Россию, покупая российский газ», — разъяснил Белашко.
12 июля в Брюсселе на на совместном брифинге в с президентом Украины Петром Порошенко Столтенберг заявил, что для членства в Альянсе Украина должна продолжать свои реформы.
«Долгосрочной целью Украины является присоединение к Альянсу. Сейчас фокус сосредоточен на реформах. Вы делаете важный прогресс… Я призываю вас сохранять этот импульс, что еще больше приблизит Украину к НАТО, укрепит безопасность и демократию», — заявил генсек Североатлантического альянса.
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