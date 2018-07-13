Сергей Белашко пояснил, почему НАТО сейчас не до Украины

Лтбо партнеры по НАТО выработают общие взгляды на развитие Альянса, либо наступит кризис. И тогда возникнут разные варианты его решения, вплоть до выхода Штатов из организации в одностороннем порядке. Но может выйти и Германия, попросив США освободить место в Рамштайне — самой большой базе американцев в Европе. Это создаст большие инфраструктурные проблемы для американской армии в Европе и не только, поскольку Рамштайн — это перевалочный пункт для транспортировки солдат и вооружения на Ближний Восток.

«Так что Украина во всех этих темах предкризисных отношений проходит лишь фоном, для НАТО это периферийный вопрос. Украина упоминалась только в контексте российской угрозы. Причем в качестве основного фактора упоминалась не она, а газопровод «Северный поток-2». Именно о нем Трамп сказал: мы, значит, обеспечиваем безопасность Германии, вкладываем в это многие миллиарды долларов. В то же время Германия из-под нашего зонтика безопасности вкладывает миллиарды в Россию , покупая российский газ», — разъяснил Белашко.

12 июля в Брюсселе на на совместном брифинге в с президентом Украины Петром Порошенко Столтенберг заявил, что для членства в Альянсе Украина должна продолжать свои реформы.

«Долгосрочной целью Украины является присоединение к Альянсу. Сейчас фокус сосредоточен на реформах. Вы делаете важный прогресс… Я призываю вас сохранять этот импульс, что еще больше приблизит Украину к НАТО, укрепит безопасность и демократию», — заявил генсек Североатлантического альянса.