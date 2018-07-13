Трамп подумает, как решить проблему Крыма

Он в очередной раз обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что полуостров присоединился к России , отметив, что сам не допустил бы этого. Коснувшись статуса Крыма, Трамп отметил, что нынешняя администрация США будет работать над этим, так же работает со многими другими катастрофами, которые ей «достались по наследству».

Президент США не стал отвечать на вопрос, как именно он намерен решить вопрос Крыма.

«Посмотрим, что будет. Я имею в виду, что это процесс. Если бы я знал, я бы вам не сказал, потому что это поставило бы нас в невыгодное положение», — сказал Трамп.

Президент США на этой неделе совершает турне по Европе.