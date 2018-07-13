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Трамп подумает, как решить проблему Крыма
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Трамп подумает, как решить проблему Крыма 

BFM.RU 4 часа назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что он подумает, как решить проблему Крыма. Американский лидер заявил об этом на совместной пресс-конференции с премьером Британии Терезой Мэй, передает Reuters.
Он в очередной раз обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что полуостров присоединился к России, отметив, что сам не допустил бы этого. Коснувшись статуса Крыма, Трамп отметил, что нынешняя администрация США будет работать над этим, так же работает со многими другими катастрофами, которые ей «достались по наследству».
Президент США не стал отвечать на вопрос, как именно он намерен решить вопрос Крыма.
«Посмотрим, что будет. Я имею в виду, что это процесс. Если бы я знал, я бы вам не сказал, потому что это поставило бы нас в невыгодное положение», — сказал Трамп.
Президент США на этой неделе совершает турне по Европе.
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