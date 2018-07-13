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Послу Греции в России выразили протест из-за высылки дипломатов
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Послу Греции в России выразили протест из-за высылки дипломатов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПОСЛУ ГРЕЦИИ В РОССИИ В ПЯТНИЦУ ВЫРАЖЕН РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ В СВЯЗИ С ВЫСЫЛКОЙ ДВУХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ — МИД РФ
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