Трамп назвал присоединение Крыма к России «катастрофой Обамы»

"Это была катастрофа Обамы. Я думаю, если бы я был президентом тогда, он бы не перешел в другие руки", — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о том, как он собирается разбираться с ситуацией, находясь на посту главы государства, Трамп призвал взглянуть на это также, как он смотрит «на многие катастрофы, с которыми справился».