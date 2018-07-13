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Трамп назвал присоединение Крыма к России «катастрофой Обамы»
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Трамп назвал присоединение Крыма к России «катастрофой Обамы» 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы присоединения Крыма к России, если бы был президентом в это время, передает CNN.
"Это была катастрофа Обамы. Я думаю, если бы я был президентом тогда, он бы не перешел в другие руки", — сказал Трамп.
Отвечая на вопрос о том, как он собирается разбираться с ситуацией, находясь на посту главы государства, Трамп призвал взглянуть на это также, как он смотрит «на многие катастрофы, с которыми справился».
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал пресс-конференцию по результатам встречи президента России Владимира Путина и Трампа.
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