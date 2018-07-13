В Сирии 30 человек были убиты при авиаударах руководимой США коалиции

Дамаск , 13 июля / Синьхуа / — По меньшей мере 30 человек были убиты и еще десятки получили ранения за прошедшие сутки в результате авиаударов руководимой США коалиции в восточной сирийской мухафазе Дэйр-эз-Зор. Об этом сообщило Сирийское арабское информационное агентство /САНА/.

Согласно сообщению, целями авиаударов были жилые кварталы в двух городах на восточном берегу реки Евфрат около города Аль-Букемаль на востоке мухафазы Дэйр-эз-Зор.

Число погибших может увеличится из-за серьёзного состояния многих раненых.

САНА заявила, что десятки домов в городах были разрушены, обвиняя коалицию во главе с США в атаке на эти города для наказания местных жителей за отказ впустить поддерживаемые США Сирийские демократические силы /СДС/.

Эти города находятся на участке под контролем группы боевиков "Исламского государства" /ИГ/ в восточной сельской местности мухафазы Дэйр-эз-Зор.

Правительство Сирии многократно обвиняло США в убийстве мирного населения в Сирии и потребовало ООН положить конец военным операциям коалиции в этой стране.

Добавим, что международная коалиция под руководством США начала операции в Сирии в 2014 году, поддерживая курдские группировки на севере Сирии в борьбе против ИГ.

Однако правительство Сирии считает, что истинная цель коалиции — продлить кризис в этой стране, поскольку она использует ИГ в качестве предлога для дальнейшей дестабилизации. —0—