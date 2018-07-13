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Эксперт рассказал, когда США выйдут из системного кризиса
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Эксперт рассказал, когда США выйдут из системного кризиса 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Действия американского президента Дональда Трампа на международной арене направлены на дестабилизацию структур, которые составляют «костяк глобального мира». Успех такой политики позволит США выйти из системного кризиса, рассказал «Парламентской газете» президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
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«Действия Трампа укладываются в линию разрушения структур, которые составляют костяк глобального мира. Действия эти последовательны и успешны. Именно это позволит США выйти из системного кризиса без глубоких потрясений и уравновесит позиции всех стран», — сказал он. Ищенко пояснил: сейчас американский президент ведёт активную протекционистскую политику, вводя экономические барьеры против стран ЕС и Китая.
То же самое касается и Североатлантического альянса — ожидается, что на саммите НАТО, который пройдёт в Брюсселе 11-12 июля, Дональд Трамп озвучит тезис о том, что Соединённые Штаты не собираются быть «свиньёй-копилкой» для всего мира. «Всё это приведёт к оптимизации глобальных структур. И пока непонятно, как будет идти последующая интеграция», — отметил эксперт.
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