Ушаков расскажет о деталях встречи в Хельсинки

"Сегодня будет брифинг моего коллеги Ушакова и по Хельсинки, наверняка он упомянет по субботе и воскресенью по контактам", — сообщил Песков журналистам.

Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина запланированы на 16 июля.