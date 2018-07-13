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Ушаков расскажет о деталях встречи в Хельсинки
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Ушаков расскажет о деталях встречи в Хельсинки 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков расскажет журналистам о деталях предстоящей встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня будет брифинг моего коллеги Ушакова и по Хельсинки, наверняка он упомянет по субботе и воскресенью по контактам", — сообщил Песков журналистам.
Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина запланированы на 16 июля.
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