США призывают Китай и Россию прекратить поставки нефтепродуктов в Северною Корею

По данным осведомленных источников газеты, компании Китая и России продолжают продавать Северной Корее нефтепродукты сверх ограничений, определенных ООН, в том числе и с танкеров, которые ранее попали под санкции. Об этом говорят представители ООН и США, а также рассекреченные разведданные, предоставленные комитету ООН по Северной Корее, с которыми ознакомились и в The Wall Street Journal.

Действия, предположительно осуществляемые Россией и Китаем, подрывают усилия США и ООН, которые при помощи санкций стараются убедить Пхеньян отказаться от программы создания ядерного оружия. Представители США полагают, что в обмен на ослабление давления Северная Корея согласится обсудить с Вашингтоном вопрос об уничтожении ядерного вооружения.

Представитель правительства Китая в Вашингтоне говорит, что страна добросовестно выполняет взятые на себя международные обязательства. «Китай всегда тщательно и серьезно выполняет положения Совета Безопасности ООН , связанные с КНДР», — отметил он. Сотрудники посольства России не предоставили комментариев по этому вопросу.

Поданная США петиция в ООН с требованием издать особый указ для стран-членов ООН, особенно Китая и США, согласно которому, все поставки нефтепродуктов в Северную Корею должны быть прекращены, вероятно, вызовет протест со стороны Пекина и Москвы , сообщают осведомленные источники.

Если в комитете Совета Безопасности ООН по санкциям поддержит петицию США, членам ООН может быть запрещен экспорт нефтепродуктов в Северную Корею до конца этого года. КНДР импортирует практически все необходимые нефтепродукты для удовлетворения экономических и военных нужд. Полный запрет на импорт нефтепродуктов значительно ослабит экономику этой страны, которая и без того сталкивается с трудностями, а также значительно повысит внутреннее давление на Ким Чен Ына в ходе переговоров по ядерной программе с США.

Однако высока вероятность того, что попытки США останутся тщетными, так как любой член Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям может заблокировать петицию.

Хотя попытки Вашингтона могут и не привести к запрету экспорта нефтепродуктов в Северную Корею до конца этого года, они все же могут существенно укрепить позицию США по этому вопросу. Во-первых, в США указали страны, поставляющие топливо в Северную Корею, что затруднит эти поставки в будущем. Также США перечислили, какие компании, банки и частные лица работали с указанными танкерами, и против них могут быть введены санкции. Хотя петиция США обостряет и без того сложные геополитические отношения между тремя мировыми державами, она также уличает Китай и Россию в действиях, противоречащих их заявленной позиции по поддержке денуклеаризации Северной Кореи.