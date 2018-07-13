Лавров прокомментировал заявления США о «Северном потоке — 2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высказывания властей США о «Северном потоке — 2» являются примером чистой идеологии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он обратил внимание на заявление министра энергетики США Рика Перри по поводу «Северного потока — 2».

"Он сказал, что проект должен быть приостановлен, а на те европейские страны, компании которых будут участвовать в проекте, США наложат санкции, так как суть США в конкуренции, для конкуренции необходимы новые терминалы СПГ для американского газа", — сказал Лавров.

Министр добавил, что позиция США по российскому газопроводу является «чистой идеологией и нечестной конкуренцией».

Ранее министр энергетики США сообщил, что санкции будут последним средством по вопросу «Северного потока — 2».