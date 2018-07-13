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Лавров прокомментировал заявления США о «Северном потоке — 2»
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Лавров прокомментировал заявления США о «Северном потоке — 2» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высказывания властей США о «Северном потоке — 2» являются примером чистой идеологии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он обратил внимание на заявление министра энергетики США Рика Перри по поводу «Северного потока — 2».
"Он сказал, что проект должен быть приостановлен, а на те европейские страны, компании которых будут участвовать в проекте, США наложат санкции, так как суть США в конкуренции, для конкуренции необходимы новые терминалы СПГ для американского газа", — сказал Лавров.
Министр добавил, что позиция США по российскому газопроводу является «чистой идеологией и нечестной конкуренцией».
Ранее министр энергетики США сообщил, что санкции будут последним средством по вопросу «Северного потока — 2».
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