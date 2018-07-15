Лавров назвал слова Трампа о зависимости Германии от России «чистой воды идеологией»

"Могу только процитировать ответ президента Трампа на вопрос, кем он считает президента Путина — врагом или другом. Трамп ответил, что Путин для него — соперник, сильный конкурент. Кстати говоря, я всегда верил в свободную конкуренцию. В основе свободного рынка лежит честная конкуренция.