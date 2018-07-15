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Лавров назвал слова Трампа о зависимости Германии от России «чистой воды идеологией»
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Лавров назвал слова Трампа о зависимости Германии от России «чистой воды идеологией» 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Капитал страны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу в программе PoliticKing прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Германия полностью зависит от России в энергетической сфере. По словам американского лидера, такое положение дел неприемлемо, передает RT.
"Могу только процитировать ответ президента Трампа на вопрос, кем он считает президента Путина — врагом или другом. Трамп ответил, что Путин для него — соперник, сильный конкурент. Кстати говоря, я всегда верил в свободную конкуренцию. В основе свободного рынка лежит честная конкуренция.
И когда министр энергетики США Рик Перри заявляет, что проект «Северный поток — 2» необходимо остановить и что Соединённые Штаты могут ввести санкции против европейских стран, чьи компании участвуют в этом проекте, под предлогом, что США якобы выступают за конкуренцию и российский авторитарный газ хуже американского демократического газа, я очень извиняюсь, но это уже никакая не экономика и не конкуренция, а чистой воды идеология", — сказал Лавров.
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