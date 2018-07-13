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Иран пообещал «мощно» противостоять США
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Иран пообещал «мощно» противостоять США 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В случае агрессии США в отношении Сирии Иран намерен помочь арабской республике и будет противостоять Вашингтону на Ближнем Востоке, заявил советник лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти.
«Будем мощно противостоять американцам», — приводит его слова ТАСС. «Будем помогать Сирии противостоять агрессии США», — сказал Велаяти, выступая в Международном дискуссионном клубе «Валдай».
Он сообщил, что иранские военные советники покинут Сирию и Ирак, как только Тегеран об этом попросят правительства этих стран. Велаяти подчеркнул, что иранские военные советники находятся в этих странах по приглашению правительств.
Накануне Велаяти встречался с президентом Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалось положение дел в Сирии, а также была подтверждена приверженность сторон совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
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