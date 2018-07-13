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Париж заявил о попытках Трампа дестабилизировать Европу
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Париж заявил о попытках Трампа дестабилизировать Европу 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент США Дональд Трамп при помощи действий в торговой сфере пытается дестабилизировать Европу, но ЕС не даст этого сделать, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала BFM TV.
«Он (Трамп) поставил под угрозу соглашение по климату, он поставил под угрозу соглашение по Ирану, поставил под угрозу модель функционирования ООН. И он не выносит того, что существует единство, которое называется Европейский союз», — заявил министр, передает РИА «Новости».
По его словам, Трамп предпринимает в отношении Европы «инициативы в области торговли, которые направлены на дестабилизацию». «Но Европа не даст себя дестабилизировать», — добавил Ле Дриан.
В июне глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Брюсселю следует приготовиться к худшим сценариям в отношениях с Вашингтоном.
В последнее время в отношениях стране Европейского союза и США наметился разлад. Так, страны не смогли преодолеть разногласия во время последнего саммита G7. Одной из причин разногласий стали пошлины на импорт стали и алюминия, которые США ввели в марте. Евросоюз уже ответил на этот шаг: теперь американские товары облагаются в Европе 25-процентными пошлинами.
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