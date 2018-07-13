Париж заявил о попытках Трампа дестабилизировать Европу

«Он (Трамп) поставил под угрозу соглашение по климату, он поставил под угрозу соглашение по Ирану , поставил под угрозу модель функционирования ООН . И он не выносит того, что существует единство, которое называется Европейский союз», — заявил министр, передает РИА «Новости»

По его словам, Трамп предпринимает в отношении Европы «инициативы в области торговли, которые направлены на дестабилизацию». «Но Европа не даст себя дестабилизировать», — добавил Ле Дриан.

В последнее время в отношениях стране Европейского союза и США наметился разлад. Так, страны не смогли преодолеть разногласия во время последнего саммита G7. Одной из причин разногласий стали пошлины на импорт стали и алюминия, которые США ввели в марте. Евросоюз уже ответил на этот шаг: теперь американские товары облагаются в Европе 25-процентными пошлинами.