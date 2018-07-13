Вашингтон, 12 июля /Синьхуа/ — Президент США Дональд Трамп в четверг опубликовал в Интернете послание, адресованное ему 6 июля председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Комментируя его, глава Белого дома отметил большие сдвиги в американо-северокорейских отношениях.
В послании «первая важная» встреча руководителей КНДР и США и подписанное ими совместное заявление называются «началом значимого пути». Ким Чен Ын высоко ценит предпринятые Д. Трампом усилия по активному улучшению отношений между двумя странами и добросовестному выполнению совместного заявления.
Ким Чен Ын сообщил, что твердо верит в то, что «сильная воля, искренние действия и уникальный подход», продемонстрированные лидерами двух государств и нацеленные на создание нового будущего отношений между КНДР и США, несомненно, дадут плоды.
Он выразил надежду на то, что непоколебимое доверие к американской стороне укрепится в дальнейшем процессе применения практических действий, что эпохальный прогресс в продвижении отношений КНДР и США приведет к его следующей встрече с Д. Трампом.
Государственный секретарь США Майкл Помпео 6 июля прибыл в Пхеньян для участия в переговорах обеих сторон на высоком уровне по претворению в жизнь результатов сингапурской встречи руководителей двух стран. По итогам визита он заявил, что США и КНДР «достигли сдвигов почти во всех основных вопросах». Однако официальный представитель МИД КНДР 7 июля сообщил, что КНДР чувствует глубокое сожаление по поводу позиции М. Помпео по денуклеаризации Корейского полуострова. —0—