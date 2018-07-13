В американо-северокорейских отношениях имеются большие сдвиги — Д. Трамп

В послании «первая важная» встреча руководителей КНДР и США и подписанное ими совместное заявление называются «началом значимого пути». Ким Чен Ын высоко ценит предпринятые Д. Трампом усилия по активному улучшению отношений между двумя странами и добросовестному выполнению совместного заявления.

Ким Чен Ын сообщил, что твердо верит в то, что «сильная воля, искренние действия и уникальный подход», продемонстрированные лидерами двух государств и нацеленные на создание нового будущего отношений между КНДР и США, несомненно, дадут плоды.

Он выразил надежду на то, что непоколебимое доверие к американской стороне укрепится в дальнейшем процессе применения практических действий, что эпохальный прогресс в продвижении отношений КНДР и США приведет к его следующей встрече с Д. Трампом.