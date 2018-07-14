В Кремле заявили, что энергетическая повестка является важной для России и США 

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что энергетическая повестка дня является ключевой темой как для России, так и для США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Раз президент США использовал свой шанс поговорить на эту тему в ходе саммита НАТО, это показывает, что тема — одна из самых ключевых, она ключевая и для нас», — объяснил он.
11 июля президент США Дональд Трамп раскритиковал строительство газопровода «Северный поток — 2», подчеркнув, что Германия находится в полной зависимости от российской стороны.
Французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель не согласились с высказываниями американского лидера.
Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН сложившуюся ситуацию.