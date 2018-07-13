Ушаков назвал центральную тему саммита России и США

"Мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. Центральной темой разговора, разумеется, будут текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений", — рассказал Ушаков журналистам на брифинге в преддверии переговоров президентов России и США.