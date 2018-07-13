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США призвали Россию и Китай прервать поставки топлива в КНДР
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США призвали Россию и Китай прервать поставки топлива в КНДР 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Соединенные Штаты потребовали, чтобы два единственных легальных поставщика топлива в КНДР, Россия и Китай, прекратили его отправку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, который Вашингтон направил в комитет по санкциям против Северной Кореи при Совбезе ООН.
"Эти поставки и любые другие должны быть немедленно остановлены", — говорится в документе.
Авторы заявления считают, что Пхеньян нарушил свою квоту на переработанные нефтепродукты в 2018 году. Составители документа также приложили к нему фотографии и список из 89 северокорейских танкеров, которые незаконно перевозят топливо.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай может испортить сделку с КНДР.
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