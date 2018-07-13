Белый дом подтвердил слова Трампа о Мэй

Ранее Трамп опроверг, что у него было неприязненное отношение к Мэй. Американский президент подчеркнул, что считает премьера «приятным человеком».

"Президенту очень нравится премьер-министр Мэй, и он ее очень уважает", — сказала Сандерс.