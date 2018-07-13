Трамп: Джонсон стал бы отличным премьером Британии 

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Борис Джонсон, покинувший должность главы МИД Великобритании, стал бы «отличным» премьер-министром королевства. «Я думаю, у него есть все, что для этого требуется», — отметил американский лидер.
Также Трамп признался, что они с британским политиком испытывают друг к другу взаимное уважение, передает РИА Новости. Глава Соединенных Штатов выразил сожаление из-за отставки Джонсона.
Напомним, Джонсон ушел в отставку из-за разногласий по Brexit с премьер-министром Терезой Мэй. Глава МИД Британии полагал, что нынешняя правительственная стратегия по этому вопросу предусматривает слишком большое число уступок Брюсселю.